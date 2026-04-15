Лавров рассказал о планах Запада создать военный блок во главе с Украиной

Запад планирует сформировать новый военный блок, в котором ведущим участником станет Украина. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Новый блок (на Западе. - НСН) замышляется с Украиной в качестве его основного участника», - отметил глава МИД.

Как напомнил Лавров, украинский президент Владимир Зеленский «прямо говорит», что Киев будет защищать Европу от России, пишет RT.

Кроме того, министр отметил, что США продвигают процессы милитаризации Европы для снятия с себя ответственности за безопасность континента. По словам Лаврова, Вашингтон также хочет переложить на Европу ответственность за сдерживание России, чтобы «освободить себе руки на китайском направлении».

Ранее Сергей Лавров указал на подрыв систем современного международного права, по его словам, некоторые страны «потеряли берега».

