Песков: Встреча Путина и Трампа не стоит на повестке дня

«Просто не стоит на повестке дня», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Между тем Трамп заявил, что хорошо ладит с Путиным, однако «очень разочарован» в нем. Как отметил глава Белого дома, он полагал, что конфликт на Украине будет легко урегулировать, пишет «Свободная пресса».

