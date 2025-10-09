Песков: Встреча Путина и Трампа не стоит на повестке дня
9 октября 202512:13
Новой встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом пока нет в повестке дня. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Просто не стоит на повестке дня», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Между тем Трамп заявил, что хорошо ладит с Путиным, однако «очень разочарован» в нем. Как отметил глава Белого дома, он полагал, что конфликт на Украине будет легко урегулировать, пишет «Свободная пресса».
15 мая 2023
