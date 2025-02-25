Мурашко призвал ввести отработку для медиков после обучения

Для решения проблемы кадрового дефицита в медицине необходимо ввести обязательную отработку выпускниками медвузов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что текущие меры соцподдержки медицинских работников и увеличение количества обучающихся не являются достаточными для решения кадрового дефицита в здравоохранении. По мнению главы Минздрава, следует внедрить обязательную отработку по завершении медицинского обучения, чтобы эффективно справиться с этой проблемой.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала в разговоре с НСН, что в России нет дефицита акушеров-гинекологов, однако их число снижается в связи с реструктуризацией роддомов, когда требуется меньше специалистов на перинатальный центр, и из-за тяжести профессии, передает «Радиоточка НСН».

