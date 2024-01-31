Депутат Крашенинников отверг связь конфискации за фейки об армии с мерой в СССР

По его словам, законопроект подразумевает конфискацию как механизм уголовного-правового воздействия, если злоумышленник пользовался какой-либо техникой в целях совершить правонарушение. В данном случае конфискация — не наказание, как это было в СССР.

Напомним, законопроект о конфискации имущества за дискредитацию российских Вооруженных сил был внесен в Госдуму 22 января. Документом предлагается внести изменения в статью Уголовного кодекса, касающуюся конфискации имущества.

Ранее депутаты Госдумы одобрили ко II чтению законопроект о конфискации имущества за фейки об армии.

