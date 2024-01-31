Депутат Крашенинников отверг связь конфискации за фейки об армии с мерой в СССР

Новый законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за фейки о российской армии, не связан с использовавшимся в СССР наказанием. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова.

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По его словам, законопроект подразумевает конфискацию как механизм уголовного-правового воздействия, если злоумышленник пользовался какой-либо техникой в целях совершить правонарушение. В данном случае конфискация — не наказание, как это было в СССР.

Напомним, законопроект о конфискации имущества за дискредитацию российских Вооруженных сил был внесен в Госдуму 22 января. Документом предлагается внести изменения в статью Уголовного кодекса, касающуюся конфискации имущества.

Ранее депутаты Госдумы одобрили ко II чтению законопроект о конфискации имущества за фейки об армии.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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