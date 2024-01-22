Глава СПЧ рассказал, кого затронет законопроект о конфискации имущества за фейки
Валерий Фадеев заявил НСН, что законопроект не помешает большинству релокантов вернуться в Россию.
Законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии подразумевает изъятие имущества, которое было использовано для совершения преступления, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в беседе с НСН.
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии, призывы к отчуждению территорий РФ и введению санкций, а также за призывы к экстремистской деятельности и реабилитацию нацизма. Его авторами выступили 395 депутатов.
«Если Госдума примет такой закон, это будет законно. Законодатели имеют в виду, что конфисковывать будут то имущество, которое было использовано для совершения преступления. В этом есть некая рациональность. Конечно, судебная система России предусматривает возможность трехкратного обжалования решения, эти случаи не станут исключениями. Никаких исключений быть не может», - рассказал он.
По его словам, закон в случае принятия никак не повлияет на релокантов, которые хотят вернуться в страну.
«Не так много релокантов были обвинены в совершении преступления, таких людей мало. Абсолютное большинство релокантов никаких преступлений не совершили. Если они захотят вернуться, ничто не может препятствовать их возвращению», - заключил собеседник НСН.
Иноагенты могут вернуться в Россию в любое время, так как это их конституционное право, заявил ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает «Радиоточка НСН».
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