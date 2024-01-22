Глава СПЧ рассказал, кого затронет законопроект о конфискации имущества за фейки

Законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии подразумевает изъятие имущества, которое было использовано для совершения преступления, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в беседе с НСН.

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии, призывы к отчуждению территорий РФ и введению санкций, а также за призывы к экстремистской деятельности и реабилитацию нацизма. Его авторами выступили 395 депутатов.