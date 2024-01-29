В Госдуме одобрили ко II чтению конфискацию имущества за фейки о ВС РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что конфискация имущества остановит тех, кто действует вразрез с интересами безопасности России, а также «считает возможным оскорблять наших граждан, солдат, офицеров, поддерживает нацистов», чувствуя себя неуязвимыми перед правосудием.

Тем временем глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев заявил изданию «Коммерсантъ», что партия не поддерживает данную инициативу, считая законопроект неуместным, а предлагаемое наказание — избыточным.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии подразумевает изъятие имущества, которое было использовано для совершения преступления.

