В Госдуме одобрили ко II чтению конфискацию имущества за фейки о ВС РФ
Депутаты Госдумы одобрили ко II чтению законопроект о конфискации имущества за фейки об армии.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что конфискация имущества остановит тех, кто действует вразрез с интересами безопасности России, а также «считает возможным оскорблять наших граждан, солдат, офицеров, поддерживает нацистов», чувствуя себя неуязвимыми перед правосудием.
Тем временем глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев заявил изданию «Коммерсантъ», что партия не поддерживает данную инициативу, считая законопроект неуместным, а предлагаемое наказание — избыточным.
Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии подразумевает изъятие имущества, которое было использовано для совершения преступления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru