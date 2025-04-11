Четыре деревянных дома в Москве признали памятниками архитектуры

Памятниками архитектуры регионального значения признали четыре деревянных здания XIX века, которые представляют собой культурное наследие Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента культурного наследия.

Новый статус получили особняки на Вековой, Русаковской и Малой Семеновской улицах, а также главный дом усадьбы Петрово-Соловово – Шиллер на Долгоруковской улице. Ранее все четыре дома получили промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.

Данные объекты не могут быть снесены, а арендаторы и владельцы обязаны сохранять объекты и не проводить никаких работ без согласования с городом.

Особняк на Малой Семеновской улице построили для купца Николая Егорова в 1886–1888 годах. Одноэтажный деревянный дом на каменном основании украсили декоративным карнизом и резными наличниками с гирляндами, внутри сохранен изразцовый камин. Впоследствии особняком владела дочь купца, здесь также находились женское училище и школа.

Дом пивовара на Русаковской улице использовали в советское время как склад, его построил в конце 1850-х годов мещанин Василий Голиков. В начале XX века зданием владела пивоваренная компания «Вакано и Рихтер». Фасады дома украшает сергиево-посадская резьба.

Доходный дом на Вековой улице построил ямщик Василий Ширяев в 1852 году. Здесь сохранились оригинальные наличники, резной карниз и пилястры. Сейчас в двухэтажном здании находятся офисы и конференц-зал.

Усадьбу на Долгоруковской улице построили в 1803 году. Она была перестроена после пожара 1812 году и реконструирована архитектором Николаем Ивановым в 1897 году. В советское время здесь функционировала студия «Союзмультфильм». Эклектичный фасад украшен карнизами, сандриками и карнизами.

