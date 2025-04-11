Четыре деревянных дома в Москве признали памятниками архитектуры
Памятниками архитектуры регионального значения признали четыре деревянных здания XIX века, которые представляют собой культурное наследие Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента культурного наследия.
Новый статус получили особняки на Вековой, Русаковской и Малой Семеновской улицах, а также главный дом усадьбы Петрово-Соловово – Шиллер на Долгоруковской улице. Ранее все четыре дома получили промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.
Данные объекты не могут быть снесены, а арендаторы и владельцы обязаны сохранять объекты и не проводить никаких работ без согласования с городом.
Особняк на Малой Семеновской улице построили для купца Николая Егорова в 1886–1888 годах. Одноэтажный деревянный дом на каменном основании украсили декоративным карнизом и резными наличниками с гирляндами, внутри сохранен изразцовый камин. Впоследствии особняком владела дочь купца, здесь также находились женское училище и школа.
Дом пивовара на Русаковской улице использовали в советское время как склад, его построил в конце 1850-х годов мещанин Василий Голиков. В начале XX века зданием владела пивоваренная компания «Вакано и Рихтер». Фасады дома украшает сергиево-посадская резьба.
Доходный дом на Вековой улице построил ямщик Василий Ширяев в 1852 году. Здесь сохранились оригинальные наличники, резной карниз и пилястры. Сейчас в двухэтажном здании находятся офисы и конференц-зал.
Усадьбу на Долгоруковской улице построили в 1803 году. Она была перестроена после пожара 1812 году и реконструирована архитектором Николаем Ивановым в 1897 году. В советское время здесь функционировала студия «Союзмультфильм». Эклектичный фасад украшен карнизами, сандриками и карнизами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Экономический блок РФ работает над минимизацией эффекта от пошлин
- СМИ: Доклад по Украине шокировал министра обороны ФРГ Писториуса
- Продажи белорусских автомобилей увеличились на 46%
- В Белгородском селе при атаке ВСУ погиб мирный житель
- Путин: На развитие ВМФ РФ предусмотрены 8,4 трлн рублей
- СМИ: Рэпер Птаха обвинил общество в смерти Паши Техника
- У гонок «Формула 1» появились официальные макароны
- Путин встретится со спецпосланником США Уиткоффом в Петербурге
- В Госдуме предложили ввести ОКВЭД для майнеров
- Россияне стали чаще бронировать отели в Крыму и Дагестане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru