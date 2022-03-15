Депутат Кирьянов: YouTube находится в шаге от блокировки

Как отметил Кирьянов, работающие в РФ платформы-транснациональные гиганты сегодня блокируют российские каналы, контент граждан страны, однако допускают большое количество призывов к массовым беспорядкам и экстремистским проявлениям.

«Диалог России с этими бигтехами себя исчерпал», — заявил депутат.

Кирьянов подчеркнул, что ранее обращал внимание на необходимость «приземления» иностранных компаний и их работы в соответствии с законодательством РФ, пишет «Свободная пресса».

«Ничего из этого на сегодняшний день не произошло. Соответственно, законодатель дал Роскомнадзору все полномочия. YouTube сегодня находится в шаге от блокировки», — считает парламентарий.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что YouTube могут заблокировать из-за нарушения видеохостингом российского законодательства.

