Депутат Кирьянов: YouTube находится в шаге от блокировки
Видеохостингу YouTube грозит блокировка в России, считает депутат Госдумы, заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов. Об этом парламентарий заявил в интервью «Известиям».
Как отметил Кирьянов, работающие в РФ платформы-транснациональные гиганты сегодня блокируют российские каналы, контент граждан страны, однако допускают большое количество призывов к массовым беспорядкам и экстремистским проявлениям.
«Диалог России с этими бигтехами себя исчерпал», — заявил депутат.
Кирьянов подчеркнул, что ранее обращал внимание на необходимость «приземления» иностранных компаний и их работы в соответствии с законодательством РФ, пишет «Свободная пресса».
«Ничего из этого на сегодняшний день не произошло. Соответственно, законодатель дал Роскомнадзору все полномочия. YouTube сегодня находится в шаге от блокировки», — считает парламентарий.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что YouTube могут заблокировать из-за нарушения видеохостингом российского законодательства.
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