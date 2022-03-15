В Совфеде назвали условие, при котором будет заблокирован YouTube

Как сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, единственная важная причина возможной блокировки — нарушение видеохостингом законодательства РФ.

Ранее в Роскомнадзоре потребовали от компании Google срочно восстановить доступ к YouTube-каналам Гостелерадиофонда. До этого YouTube заявил о блокировке государственных СМИ России.

