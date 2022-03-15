В Совфеде назвали условие, при котором будет заблокирован YouTube

Стало известно, из-за чего в скором времени YouTube могут заблокировать в России, сообщает РИА Новости.

В Госдуме не исключили блокировку YouTube в ближайшее время

Как сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, единственная важная причина возможной блокировки — нарушение видеохостингом законодательства РФ.

Ранее в Роскомнадзоре потребовали от компании Google срочно восстановить доступ к YouTube-каналам Гостелерадиофонда. До этого YouTube заявил о блокировке государственных СМИ России.

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ФОТО: pixabay.com
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