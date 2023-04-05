Депутат Кирьянов выступил за полный запрет рекламы эзотерики

За рекламу экстрасенсорики нужно предусмотреть ту же ответственность, что и за экстремистский контент, отметил в эфире НСН Артем Кирьянов. 

Необходимо ввести полный запрет на рекламу эзотерики и колдунов, а также проводить на этот счет модерирование соцсетей, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

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«Если мы говорим о специфике эзотерических элементов, об экстрасенсорике, о колдунах, то это вопрос к ценностным характеристикам общества. Ни одна мировая религия не признает такие вещи, связанные с темными сторонами духовной жизни. Не надо обращаться к этому! Это вопросы нравственного здоровья общества, для нас это вопрос наших традиционных ценностей. Я думаю вполне уместно было бы сделать запрет на рекламу таких историй и сущностей… Я думал, можно ли как-то подойти к вопросу лицензирования, создания реестра колдунов, но пока не представляю, кто бы мог этим заниматься. Но можно ввести полный запрет на рекламу, включая модерирование соцсетей по аналогии с экстремистским контентом и с той же ответственностью», - сказал Кирьянов.

Ранее основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН отмечала, что спрос на карты для гадания среди россиян значительно увеличился. По ее мнению, люди поняли, насколько они помогают в саморазвитии.

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