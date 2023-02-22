Госдума разрешила правительству не раскрывать официальную статистику

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, устанавливающий особенности доступа к официальной статистической информации, сообщает РБК.

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Одобренный парламентом документ позволяет правительству РФ не раскрывать официальную статистику.

Также законопроект разрешает Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям до 1 января 2026 года предоставлять статистические данные на бумажных носителях, тогда как для остальных субъектов обязательна электронная форма.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене публикации деклараций о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СтатистикаПравительство РоссииГосдума
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