В России стало больше долларовых миллиардеров

Отмечается, что по итогам года долларовых миллиардеров в России стало больше на 16 человек. В целом по данному показателю Российская Федерация занимает в рейтинге седьмое место.

Также сообщается, что общее состояние долларовых миллиардеров из РФ составляет 493 миллиарда долларов. Большинство из 105 российских богачей связаны с металлургией и горнодобывающей промышленностью.

Ранее журнал Forbes сообщил, что три 22-летних сооснователя американского стартапа Mercor стали самыми молодыми миллиардерами в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

