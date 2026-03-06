В России стало больше долларовых миллиардеров
Число долларовых миллиардеров в России достигло 105 человек. Об этом со ссылкой на доклад китайской исследовательской организации Hurun Research Institute сообщает РИА Новости.
Отмечается, что по итогам года долларовых миллиардеров в России стало больше на 16 человек. В целом по данному показателю Российская Федерация занимает в рейтинге седьмое место.
Также сообщается, что общее состояние долларовых миллиардеров из РФ составляет 493 миллиарда долларов. Большинство из 105 российских богачей связаны с металлургией и горнодобывающей промышленностью.
Ранее журнал Forbes сообщил, что три 22-летних сооснователя американского стартапа Mercor стали самыми молодыми миллиардерами в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
