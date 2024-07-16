Депутат Кирьянов предложил закрепить механизмы блокировки спам-звонков на госуровне
Блокировка спам-звонков поможет решить проблему, а также обяжет органы исполнительной власти контролировать процесс, отметил в эфире НСН депутат Артем Кирьянов.
Необходимо создать механизм принудительной блокировки звонков с подозрительных номеров и сим-карт на государственном уровне, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Мы должны в дополнение к тем мерам, которые сегодня обсуждаются, создать механизм принудительной блокировки звонков с подозрительных номеров и сим-карт на государственном уровне. Сегодня в частном порядке это практикуется, реализуется операторами. Но, опять же, частный порядок – это, что называется, по желанию. Борьба с мошенничеством не может быть добровольной. Считаю, что надо закреплять все механизмы принудительной блокировки звонков. Это поможет и в том числе обяжет органы исполнительной власти в плане контроля», - сказал Кирьянов.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи. Новые нормы вводят оповещение абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах, а также ужесточают правила покупки sim-карт иностранцами, передает «Радиоточка НСН».
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