Депутат Картаполов объяснил, что будет считаться уклонением от мобилизации

Он отметил, что проект об уголовном наказании за уклонение от службы по мобилизации может быть принят в трех чтениях в осеннюю сессию.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН заявила, что прежде чем вводить уголовное наказание за уклонение от мобилизации, нужно четко определить, какие категории граждан имеют право на бронь и отсрочку. Она отметила, что до сих пор Минобороны и профильный комитет ГД не дали ответы на эти вопросы, сообщает «Радиоточка НСН».

