Депутат Картаполов объяснил, что будет считаться уклонением от мобилизации
Уклонением от мобилизации будет считаться самовольное оставление части или неявка по повестке, за это может грозить до пяти лет тюрьмы или штраф в 500 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что проект об уголовном наказании за уклонение от службы по мобилизации может быть принят в трех чтениях в осеннюю сессию.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН заявила, что прежде чем вводить уголовное наказание за уклонение от мобилизации, нужно четко определить, какие категории граждан имеют право на бронь и отсрочку. Она отметила, что до сих пор Минобороны и профильный комитет ГД не дали ответы на эти вопросы, сообщает «Радиоточка НСН».
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