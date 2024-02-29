Автоинспекторы стали изымать права за номера, установленные сбоку бампера
Владельцы праворульных автомобилей могут лишиться водительских прав из-за номеров, которые установлены не по центру оси машины. Об этом Газете.Ru заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Юрист рассказал о владельце праворульного автомобиля Honda со штатным креплением квадратного номера спереди справа. По его словам, это разрешает поправка в ГОСТ, введённая в октябре 2023 года. Однако сотрудники ГИБДД остановили водителя и вменили ему нарушение статьи КоАП о правилах установки государственных регистрационных знаков.
Радько отметил, что пункт национального стандарта, на который сослались автоинспекторы - лишь приложение к основным нормам, которые устанавливают, что номерные знаки следует размещать на предусмотренных для этого местах, а крепление табличек по осевой линии или слева допускается при отсутствии таких мест.
По решению суда, за установку знака не там, где разрешено, водителя лишили прав на месяц. Радько указал, что в настоящее время это решение обжалуется.
Ранее МВД РФ предложило лишать водительских прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номера автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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