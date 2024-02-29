Автоинспекторы стали изымать права за номера, установленные сбоку бампера

Юрист рассказал о владельце праворульного автомобиля Honda со штатным креплением квадратного номера спереди справа. По его словам, это разрешает поправка в ГОСТ, введённая в октябре 2023 года. Однако сотрудники ГИБДД остановили водителя и вменили ему нарушение статьи КоАП о правилах установки государственных регистрационных знаков.

Радько отметил, что пункт национального стандарта, на который сослались автоинспекторы - лишь приложение к основным нормам, которые устанавливают, что номерные знаки следует размещать на предусмотренных для этого местах, а крепление табличек по осевой линии или слева допускается при отсутствии таких мест.

По решению суда, за установку знака не там, где разрешено, водителя лишили прав на месяц. Радько указал, что в настоящее время это решение обжалуется.

Ранее МВД РФ предложило лишать водительских прав на срок до полутора лет за устройства, скрывающие номера автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

