Депутат Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России после запуска каналов
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) могут заблокировать в России после запуска функции новостных каналов. Такое мнение он выразил в Telegram-канале.
Он отметил, что в таком случае будет правильным пересмотреть отношение к мессенджеру.
Депутат Госдумы Антон Горелкин также не исключил пересмотра официальной позиции по работе мессенджера в России. Горелкин высказал опасения из-за расширения функционала мессенджера в сторону массового распространения информации.
В середине июня глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что в России не обсуждается вопрос блокировки мессенджера WhatsApp, принадлежащего запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин поздравил Воробьева с победой на выборах губернатора Московской области
- Politico: В СБ ООН Зеленский может оказаться за одним столом с представителем РФ
- Парламент Болгарии разрешил импорт украинского зерна
- МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами
- Депутат Терюшков обвинил Карпина в развале сборной России
- Роскачество обнаружило фальсификат сыра в пиццах «Марагрита»
- Депутат Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России после запуска каналов
- Продававшая технику Apple в РФ сеть re:Store сменила название и ассортимент
- Депутат Драпеко осудила угрозы СМИ от представителя Сил теробороны Украины
- Суд признал Митволя виновным в хищении 900 миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru