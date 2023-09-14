Депутат Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России после запуска каналов

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) могут заблокировать в России после запуска функции новостных каналов. Такое мнение он выразил в Telegram-канале.

Он отметил, что в таком случае будет правильным пересмотреть отношение к мессенджеру.