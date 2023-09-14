Депутат Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России после запуска каналов

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) могут заблокировать в России после запуска функции новостных каналов. Такое мнение он выразил в Telegram-канале.

Он отметил, что в таком случае будет правильным пересмотреть отношение к мессенджеру.

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Депутат Госдумы Антон Горелкин также не исключил пересмотра официальной позиции по работе мессенджера в России. Горелкин высказал опасения из-за расширения функционала мессенджера в сторону массового распространения информации.

В середине июня глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что в России не обсуждается вопрос блокировки мессенджера WhatsApp, принадлежащего запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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