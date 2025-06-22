СМИ: США согласовывали с Россией резолюцию ООН по Украине
Во время подготовки резолюции ООН к третьей годовщине военных действий на Украине в феврале 2025 года американские власти согласовывали свой проект документа с представителями России, сообщает Le Monde.
По данным издания, за несколько дней до голосования временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши говорила с коллегами из Франции и Британии Николя де Ривьером и Барбарой Вудворд. По ее словам, Вашингтон просит Киев отозвать свой проект и рассчитывает, в Европе поддержат американский проект.
При этом США обсуждали документ с Москвой.
Ранее 18 стран проголосовали против украинской резолюции в Генассамблее ООН, содержащей призыв к России вывести войска с Украины. За проголосовали 93 страны, против выступили не только РФ, но и США, Израиль, КНДР, Венгрия, несколько африканских стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru