СМИ: США согласовывали с Россией резолюцию ООН по Украине

По данным издания, за несколько дней до голосования временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши говорила с коллегами из Франции и Британии Николя де Ривьером и Барбарой Вудворд. По ее словам, Вашингтон просит Киев отозвать свой проект и рассчитывает, в Европе поддержат американский проект.

При этом США обсуждали документ с Москвой.

Ранее 18 стран проголосовали против украинской резолюции в Генассамблее ООН, содержащей призыв к России вывести войска с Украины. За проголосовали 93 страны, против выступили не только РФ, но и США, Израиль, КНДР, Венгрия, несколько африканских стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

