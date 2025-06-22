Взрыв газа в Серове: Госпитализированы четыре человека

Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова Сечин: РФ, Венесуэла и Иран являются ключевыми игроками на энергетическом рынке В РФ впервые за много лет упали продажи вина Прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной пройдет в Театре Моссовета 24 июня