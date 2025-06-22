Взрыв газа в Серове: Госпитализированы четыре человека
22 июня 202509:02
В Серове Свердловской области в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газа без последующего горения, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Медикам переданы четыре человека, еще 240 человек эвакуировались из здания. ЧП случилось на улице Зеленая на пятом этаже дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира.
Сотрудники МЧС проводят разбор строительных конструкций.
Ранее взрыв газа стал причиной пожара в многоэтажке Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru