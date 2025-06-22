Взрыв газа в Серове: Госпитализированы четыре человека

В Серове Свердловской области в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газа без последующего горения, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В Ставрополе произошел взрыв газа в жилом доме

Медикам переданы четыре человека, еще 240 человек эвакуировались из здания. ЧП случилось на улице Зеленая на пятом этаже дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира.

Сотрудники МЧС проводят разбор строительных конструкций.

Ранее взрыв газа стал причиной пожара в многоэтажке Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:Взрыв Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры