Ушаков рассказал о возможности визита Путина в США

По его словам, в настоящее время нет информации о том, пройдет ли встреча лидеров США и России в третьей стране. «Как стороны договорятся, так и будет», — указал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время отсутствуют какие-либо поводы для встречи президентов РФ и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

