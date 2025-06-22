Ушаков рассказал о возможности визита Путина в США
22 июня 202507:01
Вопрос визита российского лидера Владимира Путина в США или главы Белого дома Дональда Трампа в Россию пока не обсуждался, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.
По его словам, в настоящее время нет информации о том, пройдет ли встреча лидеров США и России в третьей стране. «Как стороны договорятся, так и будет», — указал он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время отсутствуют какие-либо поводы для встречи президентов РФ и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru