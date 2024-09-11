«Одурманивание поколения»: Депутат Хамзаев заявил, что контрафакт алкоголя «перевалил» за 50%
Султан Хамзаев заявил НСН, что поддерживает увеличение возраста продаж алкоголя до 21 года, так как борьбу с алкоголизмом нельзя бросать на полпути.
В России проблема алкоголизма еще не решена, необходимо бороться с контрафактом на рынке, доля которого иногда превышает 50%, заявил НСН член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев.
Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире, заболеваемость алкогольными психозами, алкоголизмом и потребление алкоголя последовательно снижается. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Хамзаев призвал аккуратнее относиться к статистике, не забывая про нерешенные проблемы.
«Любой тренд или тенденция всегда имеют культивируемый характер, акценты правильно расставлены. Действия государства приводят к качественному фокусу внимания. Сегодня особенно молодежь пьет меньше алкоголя, чем десять лет назад. Это хорошая тенденция, это так оно и есть. Но это не значит, что мы проблему решили, нам к проблеме алкоголизма нужно очень внимательно относиться, не бросать дело на полпути. Сегодня мы видим разные и другие тенденции в вопросе одурманивания здоровья подрастающего поколения», - рассказал он.
Депутат призвал запретить продажу алкоголя лицам до 21 года, а также указал на нерешенную проблему с контрафактом на рынке.
«Сейчас нужно обязательно добиться увеличения возраста продаж алкоголя до 21 года. Не делить алкоголь на слабый и крепкий, а просто разрешить продавать любой алкоголь только после 21 года. Это абсолютно необходимая инициатива с колоссальной поддержкой в обществе. Мы семь-восемь лет проводим подобные опросы, каждый раз поддержка колоссальная. Нам нужен этот стратегический шаг. Что касается алкоголя, статистика здесь – это очень сложная штука, ее за хвост, что называется, поймать тяжело. Часть рынка приходится на нелегальную продукцию, контрафакт, где-то эти показатели доходят до 50% и выше. Надо отдавать себе отчет в полной мере, что происходит. К статистике нужно аккуратно относиться», - заключил собеседник НСН.
Потребление алкоголя в 2009 году составляло 18 литров на душу населения, к 2022 году этот показатель снизился до 8,62 литра, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко «Радиоточке НСН».
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