Хамзаев призвал тестировать депутатов Госдумы на наркотики с помощью ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) может выбирать в Госдуме депутатов, которых нужно внезапно протестировать на наркотики, заявил депутат Госдумы от «Единой России», лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в интервью НСН.

Накануне Хамзаев сообщил, что обратился в Минздрав РФ с предложением в обязательном порядке тестировать государственных, муниципальных служащих и депутатов всех уровней на предмет потребления наркотиков. По его словам, прохождение теста должно быть обязательным условием как при трудоустройстве, так и в дальнейшем: внепланово, выборочно, раз в квартал, без предупреждения. Хамзаев объяснил НСН, как именно можно проводить такие тесты.