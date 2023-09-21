Хамзаев призвал тестировать депутатов Госдумы на наркотики с помощью ИИ
На госслужбе должны работать лучшие из лучших, отметил в эфире НСН депутат Султан Хамзаев.
Искусственный интеллект (ИИ) может выбирать в Госдуме депутатов, которых нужно внезапно протестировать на наркотики, заявил депутат Госдумы от «Единой России», лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в интервью НСН.
Накануне Хамзаев сообщил, что обратился в Минздрав РФ с предложением в обязательном порядке тестировать государственных, муниципальных служащих и депутатов всех уровней на предмет потребления наркотиков. По его словам, прохождение теста должно быть обязательным условием как при трудоустройстве, так и в дальнейшем: внепланово, выборочно, раз в квартал, без предупреждения. Хамзаев объяснил НСН, как именно можно проводить такие тесты.
«Дело не в подозрении, дело в том, чтобы на госслужбе работали лучшие из лучших. Поэтому надо это делать обязательно раз в квартал, выборочно, по системе, без предупреждений. Сейчас же много разных программ, в том числе искусственный интеллект, он может выбрать. Например, в Госдуме 450 депутатов… Пусть (проверяют – ред. НСН) 15% из них раз в квартал. Приходит в 8-9 утра оповещение: «Вам сегодня нужно пройти тестирование». Все, коротко и ясно», - сказал Хамзаев.
При этом отвечать на вопрос, есть ли с его точки зрения в Госдуме наркозависимые, он не стал. Однако депутат отметил, что показательно нужно начинать с себя.
«Я немножко по-другому смотрю на проблему. Государство принципиально обязано бороться с системой распространения наркотиков. И показательно, как пример, начинать с себя», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Хамзаев подчеркнул, что подобное тестирование не превратится в недобросовестную политическую борьбу.
«Для политической борьбы есть много других инструментов»», - резюмировал депутат.
Ранее СМИ сообщили, что 17 сентября депутат Госсовета Татарстана Рустем Хасанов был задержан в Казани. Отмечалось, что правоохранители якобы нашли при нем 1,88 г мефедрона. Уже 18 сентября Хасанов заявил ТАСС, что никаких запрещенных веществ при нем не было обнаружено. При этом депутат отказался проходить медосвидетельствование, передает «Радиоточка НСН».
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