Депутат Хамзаев предложил тестировать российских чиновников на наркотики

«Не первый год отстаиваю позицию о необходимости обязательного тестирования государственных, муниципальных служащих, депутатов всех уровней на предмет потребления наркотиков… С такой инициативой обратился в Минздрав России», — рассказал парламентарий.

Как отметил депутат, прохождение теста должно стать обязательным условием при трудоустройстве и проводиться в дальнейшем внепланово, выборочно и без предупреждения. По мнению Хамзаева, повышенный стресс и активная работа сказываются на психике депутатов и чиновников. Спецслужбам и правоохранительным органам необходимо знать, имел ли человек «знакомство» с наркотиками, есть ли у него предрасположенность к потреблению запрещенных веществ или зависимость.

Ранее Хамзаев предложил ввести на федеральном уровне запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, напоминает Ura.ru.

