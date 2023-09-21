Депутат Хамзаев предложил тестировать российских чиновников на наркотики
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести обязательное тестирование госслужащих и депутатов всех уровней на употребление наркотиков, передает РИА Новости.
«Не первый год отстаиваю позицию о необходимости обязательного тестирования государственных, муниципальных служащих, депутатов всех уровней на предмет потребления наркотиков… С такой инициативой обратился в Минздрав России», — рассказал парламентарий.
Как отметил депутат, прохождение теста должно стать обязательным условием при трудоустройстве и проводиться в дальнейшем внепланово, выборочно и без предупреждения. По мнению Хамзаева, повышенный стресс и активная работа сказываются на психике депутатов и чиновников. Спецслужбам и правоохранительным органам необходимо знать, имел ли человек «знакомство» с наркотиками, есть ли у него предрасположенность к потреблению запрещенных веществ или зависимость.
Ранее Хамзаев предложил ввести на федеральном уровне запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, напоминает Ura.ru.
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