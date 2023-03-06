Замначальника Воронежской таможни задержан с наркотиками
Правоохранительные органы задержали замначальника Воронежской таможни Евгения Филипенко по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ, передает РИА Новости.
Сообщается, что Филипенко задержан с 1,18 грамма амфетамина. Совместные оперативно-розыскные мероприятия провели УМВД РФ по Воронежу и сотрудники отдела по противодействию коррупции Воронежской таможни.
Филипенко уволен из таможенных органов. Против него возбудили уголовное дело по статье о приобретении наркотических средств в особо крупном размере.
Басманный суд Москвы 6 марта продлил арест бывшему замглавы МЧС Андрею Гуровичу. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при возведении госпиталя для больных коронавирусной инфекцией, передает НСН.
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