Замначальника Воронежской таможни задержан с наркотиками

Правоохранительные органы задержали замначальника Воронежской таможни Евгения Филипенко по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ, передает РИА Новости.

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Сообщается, что Филипенко задержан с 1,18 грамма амфетамина. Совместные оперативно-розыскные мероприятия провели УМВД РФ по Воронежу и сотрудники отдела по противодействию коррупции Воронежской таможни.

Филипенко уволен из таможенных органов. Против него возбудили уголовное дело по статье о приобретении наркотических средств в особо крупном размере.

Басманный суд Москвы 6 марта продлил арест бывшему замглавы МЧС Андрею Гуровичу. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при возведении госпиталя для больных коронавирусной инфекцией, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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