Депутат Хамзаев предложил запретить изображение Кремля на водке
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить размещение изображений Московского Кремля и других памятников архитектуры на этикетках спиртных напитков. Об этом сообщает «ФедералПресс».
«Предлагаю запретить использовать на розничной упаковке изображения памятников культовой архитектуры за исключением объектов, которые имеют непосредственное отношение к алкогольной индустрии», – указал парламентарий.
Хамзаев считает, что производители размещают такие изображения, чтобы увеличить продажи. Как отметил депутат, у людей сформировался положительный образ Кремля и чувство гордости, и потенциальный потребитель водки с изображением памятника на этикетке испытывает схожие чувства к бутылке. В качестве примера Хамзаев привел георгиевскую ленту, которую не увидишь на винно-водочной продукции.
В то же время парламентарий допустил использование на этикетках алкоголя исторических зданий старинных винных заводов.
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