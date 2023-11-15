Депутат Хамзаев предложил запретить изображение Кремля на водке

«Предлагаю запретить использовать на розничной упаковке изображения памятников культовой архитектуры за исключением объектов, которые имеют непосредственное отношение к алкогольной индустрии», – указал парламентарий.

Хамзаев считает, что производители размещают такие изображения, чтобы увеличить продажи. Как отметил депутат, у людей сформировался положительный образ Кремля и чувство гордости, и потенциальный потребитель водки с изображением памятника на этикетке испытывает схожие чувства к бутылке. В качестве примера Хамзаев привел георгиевскую ленту, которую не увидишь на винно-водочной продукции.

В то же время парламентарий допустил использование на этикетках алкоголя исторических зданий старинных винных заводов.

