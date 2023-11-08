Депутат Хамзаев предложил запретить реализацию алкоголя в кегах
Полностью запретить реализацию алкоголя в кегах необходимо в России. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, передает РИА Новости.
По словам парламентария, спиртное в кегах — самая существенная лазейка для бутлегеров и торговцев суррогатными и контрафактными напитками.
«Сегодня никто не считает: сколько алкоголя "приходит" в бары, рестораны и кафе в кегах, и сколько потом реализовывается как в кафе, так и на продажу в розницу», — указал Хамзаев.
Как отметил депутат, этот вопрос никак не контролируется, и посчитать алкоголь в кегах «фактически невозможно».
Ранее Хамзаев предложил финансово поощрять россиянок, которые родили ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт и оставили детей в роддомах, напоминает телеканал «360». По мнению депутата, сохранение жизни ребенка — главное в стратегии по уменьшению количества абортов, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru