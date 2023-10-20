Депутат Хамзаев предложил закрепить понятие социально ответственного бизнеса

Как отметил Хамзаев, он получил идею о закреплении нового понятия сразу от нескольких инициативных групп. По мнению депутата, на примере последних лет, когда бизнес поддерживает политику в области здоровьесбережения, отстаивания суверенитета и безопасности РФ отдельные компании заслужили получить статус «ответственных» по аналогии с социально ориентированными некоммерческими организациями.

Хамзаев указал, что сегодня предприниматели и их коллективы нередко проявляют себя в «общественно важной работе» и получают за это различные льготы и субсидии. Однако публичный статус таких компаний до сих пор не закреплен.

Ранее Султан Хамзаев предложил выделить под предупредительную информацию половину площади розничной упаковки продуктов питания и напитков, напоминает RT.

