Депутат Хамзаев предложил закрепить понятие социально ответственного бизнеса

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил законодательно закрепить понятие социально ответственного бизнеса, парламентарий направил соответствующее обращение главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как отметил Хамзаев, он получил идею о закреплении нового понятия сразу от нескольких инициативных групп. По мнению депутата, на примере последних лет, когда бизнес поддерживает политику в области здоровьесбережения, отстаивания суверенитета и безопасности РФ отдельные компании заслужили получить статус «ответственных» по аналогии с социально ориентированными некоммерческими организациями.

Хамзаев указал, что сегодня предприниматели и их коллективы нередко проявляют себя в «общественно важной работе» и получают за это различные льготы и субсидии. Однако публичный статус таких компаний до сих пор не закреплен.

Ранее Султан Хамзаев предложил выделить под предупредительную информацию половину площади розничной упаковки продуктов питания и напитков, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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