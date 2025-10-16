Александра Маршала наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Певец Александр Маршал (Александр Миньков) удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, размещенном на портале правовой информации.
«Наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Минькова Александра Витальевича – артиста, город Москва», - говорится в документе.
Музыкант удостоен награды за вклад в развитие культуры и искусства, «многолетнюю плодотворную деятельность», отмечает РЕН ТВ.
Александр Маршал в 2007 году получил звание заслуженного артиста России. В 2017-м музыканта наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее Маршал сообщил, что в 2026 году группа Gorky Park, участником которой он является, отправится во всероссийский и мировой тур.
