В Госдуме призвали сделать 31 декабря выходным днем

В уходящем году 31 декабря будет выходным днем: 2 и 3 января 2022 года выпадают на субботу и воскресенье и были бы нерабочими поэтому выходные были перенесены 5 ноября и 31 декабря.

Кравченко отметил, что введение выходного 31 декабря — хорошее решение, «которое лучше бы сделать традиционным».

«Все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому, я считаю, что 31-е, 1-е, 2-е точно должны быть выходными», — поделился парламентарий.

Кравченко считает, что в последний день года «невозможно работать». По словам депутата, в будущем 31 декабря может стать выходным, однако достоверной информации об этом у Кравченко нет, пишет Газета.ру.

