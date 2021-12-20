В Госдуме призвали сделать 31 декабря выходным днем
Предновогодний день 31 декабря должен стать выходным на постоянной основе, так как россиянам нужно готовиться к празднику. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в беседе с Ura.ru.
В уходящем году 31 декабря будет выходным днем: 2 и 3 января 2022 года выпадают на субботу и воскресенье и были бы нерабочими поэтому выходные были перенесены 5 ноября и 31 декабря.
Кравченко отметил, что введение выходного 31 декабря — хорошее решение, «которое лучше бы сделать традиционным».
«Все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому, я считаю, что 31-е, 1-е, 2-е точно должны быть выходными», — поделился парламентарий.
Кравченко считает, что в последний день года «невозможно работать». По словам депутата, в будущем 31 декабря может стать выходным, однако достоверной информации об этом у Кравченко нет, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 967 / сут.
Умерли
297 тыс.+1 023 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+32 655 / сут.
- СМИ: Испанский нефтегазовый партнер «Газпрома» уйдет из России
- На Камчатке отменили QR-коды на межмуниципальном транспорте
- Новейший российский ракетный корабль выполнил стрельбы в Черном море
- В Госдуме призвали сделать 31 декабря выходным днем
- Украинские СМИ нашли препятствие для вступления страны в НАТО
- На Украине рассказали, что инвесторы начали выводить деньги из страны
- Финансисты рассказали, куда инвестировать в следующем году
- Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей
- В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки
- Путин заявил о предотвращении в России 32 терактов в 2021 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru