СМИ: Минпромторг предложил узаконить продажи алкоголя на рынках
Минпромторг предложил узаконить продажу алкоголя на стационарных рынках — и в бутылках, и в розлив в общепите.
Отмечается, что заведениям нужно будет получать лицензию на реализацию этих напитков, передают «Известия». С одной стороны, это подхлестнет создание новых рынков, поддержит подобные точки продаж, уверяет ведомство. С другой, Минфин пока идею счел необоснованной.
Также ведомства разошлись в вопросе продажи алкоголя онлайн. Несколько месяцев власти обсуждают этот вопрос. Профильные ведомства приводят аргументы «за» и «против», специалисты прогнозируют последствия. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в интернет-торговле алкоголем плюсов больше, чем минусов. А помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что Минздрав не поддерживает предложение разрешить интернет-торговлю алкоголем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru