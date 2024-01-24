СМИ: Минпромторг предложил узаконить продажи алкоголя на рынках

Минпромторг предложил узаконить продажу алкоголя на стационарных рынках — и в бутылках, и в розлив в общепите.

Отмечается, что заведениям нужно будет получать лицензию на реализацию этих напитков, передают «Известия». С одной стороны, это подхлестнет создание новых рынков, поддержит подобные точки продаж, уверяет ведомство. С другой, Минфин пока идею счел необоснованной.