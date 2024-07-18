Депутат Гусев предложил снизить цену на такси для пассажиров с детьми
18 июля 202413:01
Николай Грутов
Такси – это общественный транспорт, который должен иметь доступность для людей, отметил в эфире НСН Дмитрий Гусев.
Поездки на такси должны стоить дешевле для семей с детьми, заявил депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.
«Это общественный транспорт и он должен иметь доступность для людей, кроме безопасности и комфорта. У нас Год семьи… И у нас такси настроено на то, чтобы люди, платформы в том числе, на этом зарабатывали. У нас в два раза дороже стоит проехать на такси с детьми, чем без детей. А если мы говорим об экономике, то детское кресло окупается за неделю максимум. Надо это регулирование вводить, чтобы было для людей доступным... Для пассажиров с детьми такси не должно стоить дороже, а, наоборот, должно стоить дешевле для многодетных родителей», - сказал Гусев.
Ранее депутат Госдумы, член комитета ГД по транспорту Олег Гарин в пресс-центре НСН отметил, что в сфере такси не хватает 72 тысяч водителей, вместе с тем наблюдается серьезная нехватка автомобилей такси, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru