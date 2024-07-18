«Дефицит уйдет!»: Шкуматов призвал отменить путевые листы для самозанятых таксистов

Он отметил, что сегодня, по разным оценкам, до 95% водителей такси фальсифицируют или покупают путевые листы.

«Из полумиллиона самозанятых таксистов только 15 тысяч получили разрешение. Это связано с двумя избыточными и не очень интересными для самозанятых требованиями. Это необходимость оклейки собственного автомобиля в другой цвет…. При всем этом на самозанятых также распространяется требование проходить ежедневно технический осмотр собственного автомобиля, а также осмотр у медицинского работника. Если самозанятый не получает путевой лист с этими отметками, то он не имеет права выезжать на таком автомобиле даже в магазин за продуктами. Большая часть таксистов, по разным оценкам это до 95% водителей, фальсифицируют путевые листы. Либо им их предоставляют за небольшую денежку. Ходят слухи, что в таксопарках некоторых городов это стоит от 1,5 до 3 тысяч рублей в месяц», - добавил он.

Ранее депутат Госдумы, член комитета ГД по транспорту Олег Гарин в пресс-центре НСН отметил, что в сфере такси не хватает 72 тысяч водителей, вместе с тем наблюдается серьезная нехватка автомобилей такси, передает «Радиоточка НСН».

