«Дефицит уйдет!»: Шкуматов призвал отменить путевые листы для самозанятых таксистов

Сегодня, по разным оценкам, до 95% водителей такси фальсифицируют или покупают путевые листы, отметил в эфире НСН Петр Шкуматов. 

Путевые листы необходимо отменить для самозанятых водителей такси, которые оказывают услуги на личном автомобиле, заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в пресс-центре НСН.

«Мое предложение заключается в том, чтобы для самозанятых водителей, которые оказывают услуги на личном автомобиле, отменить или резко упростить историю с путевыми листами. Также нужно каким-то образом решить вопрос с требованиями изменить цвет автомобиля. Очень многие самозанятые принципиально не хотят менять цвет своего автомобиля, он им нравится в оригинальном цвете. Если такие решения будут приняты, до дефицит водителей такси уйдет», - сказал Шкуматов.
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Он отметил, что сегодня, по разным оценкам, до 95% водителей такси фальсифицируют или покупают путевые листы.

«Из полумиллиона самозанятых таксистов только 15 тысяч получили разрешение. Это связано с двумя избыточными и не очень интересными для самозанятых требованиями. Это необходимость оклейки собственного автомобиля в другой цвет…. При всем этом на самозанятых также распространяется требование проходить ежедневно технический осмотр собственного автомобиля, а также осмотр у медицинского работника. Если самозанятый не получает путевой лист с этими отметками, то он не имеет права выезжать на таком автомобиле даже в магазин за продуктами. Большая часть таксистов, по разным оценкам это до 95% водителей, фальсифицируют путевые листы. Либо им их предоставляют за небольшую денежку. Ходят слухи, что в таксопарках некоторых городов это стоит от 1,5 до 3 тысяч рублей в месяц», - добавил он.

Ранее депутат Госдумы, член комитета ГД по транспорту Олег Гарин в пресс-центре НСН отметил, что в сфере такси не хватает 72 тысяч водителей, вместе с тем наблюдается серьезная нехватка автомобилей такси, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
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