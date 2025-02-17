Депутат Гусев предложил переименовать хостелы в ночлежки

В России хостелы могут переименовать в ночлежки в случае принятия рассматриваемого сейчас в Госдуме законопроекта о защите русского языка.

Такое мнение в своем телеграм-канале высказал первый зампред комитета Госдумы по контролю, член партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев.

По мнению депутата, термин «ночлежка» имеет исторические корни в русской культуре, и, кроме того, он лучше отражает суть подобного жилья. Как утверждает Гусев, не стоит путать ночлежку с общежитиями, «полноценными домами для мигрантов» со всем необходимым.