Депутат Гусев предложил переименовать хостелы в ночлежки
В России хостелы могут переименовать в ночлежки в случае принятия рассматриваемого сейчас в Госдуме законопроекта о защите русского языка.
Такое мнение в своем телеграм-канале высказал первый зампред комитета Госдумы по контролю, член партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев.
По мнению депутата, термин «ночлежка» имеет исторические корни в русской культуре, и, кроме того, он лучше отражает суть подобного жилья. Как утверждает Гусев, не стоит путать ночлежку с общежитиями, «полноценными домами для мигрантов» со всем необходимым.
Ночлежки же, как отметил парламентарий, являются временным бюджетным жильем, где постояльцы, как правило, проводят одну или две ночи при минимуме возможных удобств.
Ранее в Госдуме призвали включать больше российских песен (до 40% от общего количества музыки) в ресторанах, торговых центрах и других общественных местах, а также по радио и телевидению. Власти не могут диктовать ресторанам, какую музыку им включать в своих заведениях: они не платят налоги за предпринимателя и не берут на себя риски для бизнеса, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН.
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