«Немножко странно»: Рестораны об идее ставить больше российских песен в заведениях
Музыкальное сопровождение зависит от концепции конкретного ресторана, оно крайне важно, отметил в эфире НСН ресторатор Сергей Миронов.
Власти не могут диктовать ресторанам, какую музыку им включать в своих заведениях: они не платят налоги за предпринимателя и не берут на себя риски для бизнеса, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН.
Ранее в Госдуме призвали включать больше российских песен (до 40% от общего количества музыки) в ресторанах, торговых центрах и других общественных местах, а также по радио и телевидению. В беседе с Life.ru депутат Борис Чернышов отметил, что российские музыкальные хиты не уступают иностранным, а также напомнил, что на Западе любят русскую музыку. Яркий тому пример, по его словам, завирусившийся в мировых чартах «Сигма Бой». Миронов раскритиковал инициативу.
«Предприниматель должен сам решать, какая у него будет музыка. Если это государственное учреждение, то в этом случае, да, конечно, можно определить государственную политику с тем, чего и сколько должно быть. Если это частное заведение, если это предприниматель, то каким образом мы диктуем ему, что ему делать? За него никто не платит налоги, никто не платит аренду, никто не берет риски. Когда мы определяем, что именно надо делать предпринимателю, не беря на себя его нагрузку, его расходы – это выглядит немножко странно», - сказал Миронов.
Он отметил, что музыкальное сопровождение зависит от концепции конкретного ресторана.
«У ресторана есть определенная концепция, и под эту концепцию у него музыкальное сопровождение. Если мы выбираем, какая у него будет музыка, то мы решаем вопрос с его концепцией. Но тогда мы должны решать вопросы с его рисками, брать на себя их. Это же атмосфера, то, что тебя окружает. Безусловно, есть заведения, где музыкальное сопровождение не важно: столовка, фастфуд, где прибежал, взял и ушел. А там, где ты проводишь романтический вечер, проводишь там два-три часа, музыка очень важна», - указал собеседник агентства.
Кроме того, Миронов рассказал, что за все проигранные песни в ресторанах платятся отчисления в Российское авторское общество (РАО).
«В РАО платится определенная абонентская оплата за то, что используются любые композиции и играет и российская музыка, и иностранная музыка, любая», - добавил Миронов.
Ранее продюсер Елена Кипер, создавшая легендарные песни «Тату», раскрыла «Радиоточке НСН» секрет успеха хита «Сигма Бой».
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