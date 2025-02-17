«Немножко странно»: Рестораны об идее ставить больше российских песен в заведениях

Власти не могут диктовать ресторанам, какую музыку им включать в своих заведениях: они не платят налоги за предпринимателя и не берут на себя риски для бизнеса, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН.

Ранее в Госдуме призвали включать больше российских песен (до 40% от общего количества музыки) в ресторанах, торговых центрах и других общественных местах, а также по радио и телевидению. В беседе с Life.ru депутат Борис Чернышов отметил, что российские музыкальные хиты не уступают иностранным, а также напомнил, что на Западе любят русскую музыку. Яркий тому пример, по его словам, завирусившийся в мировых чартах «Сигма Бой». Миронов раскритиковал инициативу.