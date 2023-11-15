В ГД поддержали региональные запреты для мигрантов на работу в ряде профессий

«Целый ряд профессий в ряде регионов сейчас запрещен (для иностранных рабочих – прим. НСН): в торговле, в такси и других… Правильно ли поступает губернатор из определенной безысходности? Правильно! Нам надо определиться: нам торгаши нужны, которые водкой торгуют, или рабочая сила, которая приносит помощь стране?», - сказал Семигин.

Ранее, 10 ноября, власти Тульской области решили отказаться от привлечения мигрантов к работе на общественном городском и пригородном пассажирском транспорте, а также в заведениях общественного питания. В свою очередь запрет на вождение такси и автобусов иностранными гражданами в Челябинской области продлили на 2024 год, передает «Радиоточка НСН».

