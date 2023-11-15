В ГД поддержали региональные запреты для мигрантов на работу в ряде профессий
Целый ряд профессий в некоторых регионах РФ сейчас запрещен для иностранных рабочих, отметил в эфире НСН Геннадий Семигин.
Регионы, которые запретили мигрантам работать водителями общественного транспорта, а также в заведениях общепита, приняли правильное решение, заявил председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН.
«Целый ряд профессий в ряде регионов сейчас запрещен (для иностранных рабочих – прим. НСН): в торговле, в такси и других… Правильно ли поступает губернатор из определенной безысходности? Правильно! Нам надо определиться: нам торгаши нужны, которые водкой торгуют, или рабочая сила, которая приносит помощь стране?», - сказал Семигин.
Ранее, 10 ноября, власти Тульской области решили отказаться от привлечения мигрантов к работе на общественном городском и пригородном пассажирском транспорте, а также в заведениях общественного питания. В свою очередь запрет на вождение такси и автобусов иностранными гражданами в Челябинской области продлили на 2024 год, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru