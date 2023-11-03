Депутат Гусев: Госдума лишит частные клиники права проводить аборты

«Необходимо перевести все аборты из частных клиник в государственные. В 2022 году в России было сделано около 400 тысяч абортов, что на 10% меньше, чем в 2021 году. Однако, согласно статистике Минпромторга, один миллион 300 тысяч упаковок таблеток для искусственного, химического прерывания беременности было продано в наших аптеках. 900 тысяч – разница между официальной статистикой Минздрава по количеству абортов и количеству упаковок таблеток для химических абортов, проданных в аптеках. Согласно исследованию, 54% опрошенных частных клиник аборты рекламируют, хотя это запрещено, 80% опрошенных частных клиник не соблюдают время тишины. По регламенту Минздрава женщине нужно дать 48 часов на принятие решения об аборте, а частные клиники предлагают аборт в день обращения. 38% клиник делают аборты без консультаций психолога, что тоже противоречит регламенту Минздрава, а еще 13% частных клиник-респондетов делают аборты без каких-либо документов. Решение только одно – перевод абортов только в государственные клиники», - сказал собеседник НСН.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самые высокие показатели абортов зафиксированы в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

