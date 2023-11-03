Депутат Гусев: Госдума лишит частные клиники права проводить аборты
Частные клиники, проводящие аборты, злостно нарушают регламент Минздрава, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН заявил о необходимости перевода процедуры абортов в государственные клиники.
«Необходимо перевести все аборты из частных клиник в государственные. В 2022 году в России было сделано около 400 тысяч абортов, что на 10% меньше, чем в 2021 году. Однако, согласно статистике Минпромторга, один миллион 300 тысяч упаковок таблеток для искусственного, химического прерывания беременности было продано в наших аптеках. 900 тысяч – разница между официальной статистикой Минздрава по количеству абортов и количеству упаковок таблеток для химических абортов, проданных в аптеках. Согласно исследованию, 54% опрошенных частных клиник аборты рекламируют, хотя это запрещено, 80% опрошенных частных клиник не соблюдают время тишины. По регламенту Минздрава женщине нужно дать 48 часов на принятие решения об аборте, а частные клиники предлагают аборт в день обращения. 38% клиник делают аборты без консультаций психолога, что тоже противоречит регламенту Минздрава, а еще 13% частных клиник-респондетов делают аборты без каких-либо документов. Решение только одно – перевод абортов только в государственные клиники», - сказал собеседник НСН.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самые высокие показатели абортов зафиксированы в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru