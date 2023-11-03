«Геноцид и пропаганда»: Ограничения на аборты не приведут к всплеску «криминальных» операций
Церковь и государство сегодня стоят на защите здоровья женщин и детей, заявил НСН протоиерей отец Федор.
Протоиерей отец Федор в пресс-центре НСН назвал аборты самоубийством нации.
«Криминальные аборты сегодня процветают - в виде таблеток, это геноцид и пропаганда. В странах, где аборты запрещены, так и не зафиксированы взрывные цифры смертности от абортов. Смертность в период ограничения абортов в период с 1936 по 1937 год при общей численности порядка 200 миллионов человек составляла от 917 до 2000 случаев. Это самая высокая цифра - 0,001 - за всю историю наблюдений действия ограничений. Это раздутый кем-то миф, который все подхватили. Аборт - форма эвтаназии народа, форма самоубийства нации. 90% организаций и лиц, которые заводили в России темы сексуального просвещения, абортов, пропаганды ЛГБТ, смены пола, суицидов, радикального феминизма сегодня признаны иноагентами. Новые на этом поле люди снова наступают на те же грабли, фактически принимая эстафету у иноагентов и врагов нашего отечества. Церковь и государство - единственные, кто стоят за защиту здоровья наших женщин и детей», - сказал собеседник НСН.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самые высокие показатели абортов зафиксированы в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru