Володин: Не поддержавшие запрет чайлдфри депутаты идут против матерей
3 октября 202402:32
Выступающие против запрета идеологии чайлдфри политики являются «рожденными в пробирке», сообщил в эфире канала «Дума ТВ» спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он назвал инициативу «серьезным вопросом». Володин указал, что будет поименное голосование. Идеи отказа от рождения детей спикер считает навязанными Западом.
Ранее Володин заявил, что законопроект, направленный на запрет пропаганды идеологии чайлдфри, не затрагивает индивидуальные решения женщин об отказе от рождения детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru