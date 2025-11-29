В декабре повысят пенсии россиянам, достигшим 80 лет или уволившимся

Выплаты некоторым категориям российских пенсионеров повысят с 1 декабря. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

Так, пенсии увеличат тем, кто получил право на перерасчет в этом месяце.

«Это касается, в частности, тех, кому исполнилось 80 лет, кто уволился с работы или кому установили первую группу инвалидности», - указал Нилов.

Для достигших 80-летнего возраста в ноябре фиксированную выплату к страховой пенсии повысят до 17815 рублей. Также гражданам предоставят надбавку за уход: 1314 рубля для получателей страховой пенсии, 1377 рублей - государственной. Инвалидам первой группы автоматически назначат двойной размер фиксированной выплаты и ежемесячную компенсацию. При этом если россиянин уже получал повышенную выплату по инвалидности первой группы, повторного удвоения не предусмотрено.

Кроме того, Нилов подчеркнул, что при увольнении гражданина в ноябре перерасчет пенсий будут производить с декабря. Бывший работодатель самостоятельно передаст всю информацию в Социальный фонд.

Между тем Соцфонд назвал размер средней пенсии по потере кормильца, она составляет около 17,1 тысячи рублей.

