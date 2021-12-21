Депутат Госдумы заверил, что в Подмоскьве нет преступности среди мигрантов

Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Роман Володин согласился с коллегой.

«Никаких анклавов у нас нет», — подчеркнул Володин в беседе с «Радио 1».

Ранее стало известно, что за 11 месяцев 2021 года преступность в России снизилась на 2% по сравнению с показателями прошлого года. Согласно данным МВД России, за 2021 год зарегистрировано на 5,7% меньше убийств, а число уличных преступлений снизилось на 7,4%.

