Депутат Госдумы заверил, что в Подмоскьве нет преступности среди мигрантов
Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов заявил, что жители Подмосковья не жалуются на преступность мигрантов.
Колунов отметил, что такой показатель является плюсом для страны, куда приезжает много людей с целью устроиться на работу.
Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Роман Володин согласился с коллегой.
«Никаких анклавов у нас нет», — подчеркнул Володин в беседе с «Радио 1».
Ранее стало известно, что за 11 месяцев 2021 года преступность в России снизилась на 2% по сравнению с показателями прошлого года. Согласно данным МВД России, за 2021 год зарегистрировано на 5,7% меньше убийств, а число уличных преступлений снизилось на 7,4%.
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