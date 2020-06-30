Минпросвещения назвал дату начала нового учебного года в школах

Кравцов также заявил, то дети соскучились по школе, а также учителя, передает RT.

Глава минпросвещения добавил, что в связи с пандемией коронавируса в школах усилят эпидемиологическую защиту, передает Ura.ru.

Ранее педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Светлана Трубачева рассказала о методах уменьшения стресса для школьников перед выпускными экзаменами.

Между тем, если не упростить задания на ЕГЭ, то в этом году результаты экзаменов могут оказаться хуже, чем в предыдущем. Такое мнение в ходе онлайн-конференции в пресс-центре НСН высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, отвечая на вопрос о влиянии ситуации с коронавирусом на уровень подготовки выпускников.



