Депутат Госдумы рассказал о состоянии мобилизованных, жаловавшихся на побои в ДНР

Никому из мобилизованных, жаловавшихся на факты неуставных отношений в ДНР, не было нанесено увечий. Об этом заявил депутат Госдумы Шолбан Кара-оол, сообщило издание РБК.

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При этом депутат ушел от ответа на вопрос, подтвердилось ли насилие по отношению к мобилизованным, однако он отметил, что происшествие расследует военная прокуратура. Также Кара-оол добавил, что некоторые военнослужащие обратились после инцидента за медпомощью.

Депутат заявил, что пообщался с военнослужащими. По его словам, они понимают главенствующую роль дисциплины, основные принципы которой — подчинение командирам и уважительное отношение старших командиров к подчиненным.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ зарегистрировала 3 тысячи преступлений против военной службы в 2022 году. По данным ведомства, за год число подобных преступлений увеличилось в два раза.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПобоиДНРМобилизацияГосдума
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