Российского контрактника лишили свободы за уклонение от мобилизации

В Челябинске осудили военного, проходящего службу по контракту, который самовольно покинул воинскую часть и скрывался от частичной мобилизации. Челябинский гарнизонный военный суд признал его виновным по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части и неявка в срок без уважительных причин на службу») и назначил наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы, а также штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Сообщается, что контрактник покинул воинскую часть 22 сентября, то есть на следующий день после объявления на территории России частичной мобилизации. Он был найден сотрудниками военной полиции в Челябинске и доставлен в военную комендатуру 26 сентября.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что увеличение призывного возраста не только не вернет дедовщину в армию, но и позволит служить в Вооруженных силах состоявшимся образованным людям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

