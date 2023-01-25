За год в России зарегистрировали более 3 тыс. преступлений против военной службы
Генпрокуратура РФ зарегистрировала 3 тысячи преступлений против военной службы в 2022 году. По данным ведомства, за год число подобных преступлений увеличилось в два раза. Об этом говорится в данных информационно-аналитического портала правовой статистики Генпрокуратуры.
По данным надзорного ведомства, 444 преступлений было связано с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Еще 81 преступление попадало под статью об оскорблении военнослужащих.
Наиболее серьезными преступлениями против военной службы считаются дезертирство, самовольное оставление места службы и неуставные взаимоотношения.
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