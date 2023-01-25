За год в России зарегистрировали более 3 тыс. преступлений против военной службы

По данным надзорного ведомства, 444 преступлений было связано с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Еще 81 преступление попадало под статью об оскорблении военнослужащих.

Наиболее серьезными преступлениями против военной службы считаются дезертирство, самовольное оставление места службы и неуставные взаимоотношения.

Ранее юрист Дмитрий Краснов рассказал, какие пункты указа о частичной мобилизации продолжают действовать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



