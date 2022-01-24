В Госдуме предложили расширить список получателей выплат по уходу за престарелыми

Как отметил парламентарий в своем обращении на имя главы Минфина Антона Силуанова, ежемесячную компенсационную выплату получают граждане, ухаживающие за инвалидами I группы, престарелыми старше 80 лет либо нуждающимися в уходе по заключению лечебного учреждения. При этом в стране имеется категория «одиноко проживающие граждане старше 70 лет», многие из которых также нуждаются в постороннем уходе.

Нилов напомнил о размере выплат — 1200 рублей — оставшемся неизменным с 2008 года, пишет Ura.ru. По словам парламентария, он не позволяет осуществляющему уход за пенсионером даже компенсировать свои расходы на транспорт.

Депутат попросил главу Минтруда дать поручение о предоставлении данных о возможных затратах из бюджета и дополнительных источниках финансирования для подготовки законопроекта, «предусматривающего повышение размера выплаты по уходу за данными категориями граждан до одного минимального размера оплаты труда, а также включение одиноко проживающих граждан старше 70 лет в перечень лиц, уход за которыми может осуществляться на условиях получения соответствующей выплаты».



