Госдума одобрила индексацию пенсий на 8,6%

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки, согласно которым пенсия будет проиндексирована выше уровня инфляции на 8,6%, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что принятый документ будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года.

«Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», - подчеркнул спикер.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции, сообщает «Свободная пресса».

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