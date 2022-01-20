Госдума одобрила индексацию пенсий на 8,6%

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что принятый документ будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года.

«Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», - подчеркнул спикер.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции, сообщает «Свободная пресса».