Госдума одобрила индексацию пенсий на 8,6%
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки, согласно которым пенсия будет проиндексирована выше уровня инфляции на 8,6%, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что принятый документ будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года.
«Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», - подчеркнул спикер.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции, сообщает «Свободная пресса».
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