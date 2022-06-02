Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервисов в России

Роскомнадзор подтвердил, что в России осуществляется блокировка VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, сообщает «Интерфакс».

В Роскачестве назвали рискованным использование бесплатных VPN-сервисов

В ведомстве отметили, что различные средства обхода блокировок противоправного контента, согласно закону «О связи», признаны угрозой, в связи с чем «принимаются меры по ограничению их работы на территории России».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что установил себе VPN-сервис, так как «это не запрещено», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ИнтернетБлокировкаБлокировка СайтовРоскомнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры