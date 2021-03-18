Депутат Госдумы: пандемия помешала Роспотребнадзору контролировать качество продуктов
Депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что пандемия помешала Роспотребнадзору контролировать качество продуктов.
Пальмовое масло используется при изготовлении многих продуктов питания и зачастую производители не указывают его в составе продукта. В то же время оно приводит к росту холестерина в крови и болезнями сердечно-сосудистой системы. С переходом российских школ на обязательное питание детей в школах эта проблема встала и тут, ведь госзакупки услуг по школьному питанию идут по принципу самой низкой цены.
Депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что пандемия помешала Роспотребнадзору контролировать качество продуктов.
«Пандемия всем помешала, не только Роспотребнадзору. В целом в экономике, в жизнедеятельности, это отразилось на здоровье людей. Мы же закрылись в своих квартирах, а это тоже вредит здоровью. Кто испытал, тот знает. Я в очень хороших отношениях с бывшим главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко, мы с ним часто говорим. Роспотребнадзор – главный судья по качеству продуктов», - сказал депутат.
Однако, по его словам, когда случилась пандемия коронавируса, объем задач ведомства резко вырос и возникли гораздо более срочные и важные задачи.
«В этих условиях у них просто времени не было контролировать качество пищевых продуктов», - заключил он.
Сибагатуллин ранее рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что пальмовое масло – полезный и здоровый продукт питания.
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