В Госдуме назвали пальмовое масло полезной едой
Депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что пальмовое масло – полезный и здоровый продукт питания.
Пальмовое масло используется при изготовлении многих продуктов питания и зачастую производители не указывают его в составе продукта. В то же время оно приводит к росту холестерина в крови и болезнями сердечно-сосудистой системы. С переходом российских школ на обязательное питание детей в школах эта проблема встала и тут, ведь госзакупки услуг по школьному питанию идут по принципу самой низкой цены.
Депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что пальмовое масло – полезный и здоровый продукт питания.
«Пальмовое масло – абсолютно экологически чистый продукт, в основном в мире его производят в Малайзии. Его потребительские качества зависят от транспортировки и хранения. Если по качеству оно соответствует, то никакого вреда от него нет и для детей, и для взрослых. Это полезная растительная пища», - сказал он.
По его словам, проблема в том, что в России нет системы контроля за качеством поставляемого масла.
Председатель комиссии ОП РФ республики Дагестан по развитию АПК Абдурахман Чураев в ходе пресс-конференции рассказал, что пальмовое масло зачастую используется при недобросовестной конкуренции.
«Если соблюдать нормы, то пальмовое масло можно использовать, но нужно указывать на продукции, что она изготовлена с его использованием, что делается не всегда», - отметил Чураев.
Он признал, что ценовой фактор играет важную роль при выборе поставщика школьного питания, для этого готовится законопроект о Реестре недобросовестных поставщиков для компаний, работающих на рынке школьного питания.
«Другое дело, что производители экологически чистой продукции не могут конкурировать с недобросовестными поставщиками», - посетовал он.
По словам Чураева, у поставщиков молоко стоит порядка 24 рублей за литр, для изготовления килограмма сливочного крестьянского масла требуется порядка 22 литров молока, то есть 550 рублей – это себестоимость сливочного масла без учета затрат на его производство, а оно на рынке продается за 320-400 рублей за килограмм.
«Что тогда это за масло? Сейчас надо обозначать продукцию с пальмовым маслом специальным образом, чтобы потребитель понимал, что он покупает. Также должны быть меры поддержки доля мелкотоварного производства», - считает эксперт.
Он напомнил, что сейчас в Россию поставляется порядка 1 млн тонн пальмового масла.
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