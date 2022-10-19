В Госдуме ответили на вопрос о вывозе жителей из новых российских субъектов

Водолацкий заверил, что введение военного положения в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях не отразится на перемещении граждан внутри страны. Он отметил, что режим военного положения в новых российских субъектах предполагает усиленный режим работы всех силовых и правоохранительных ведомств.

Ранее президент России Владимир Путин ввел уровень повышенной готовности в регионах Центрального и Южного Федеральных округов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

