В Госдуме ответили на вопрос о вывозе жителей из новых российских субъектов
Вывоз жителей из новых регионов России, кроме Херсонской области, не планируется. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, сообщил ТАСС.
Водолацкий заверил, что введение военного положения в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях не отразится на перемещении граждан внутри страны. Он отметил, что режим военного положения в новых российских субъектах предполагает усиленный режим работы всех силовых и правоохранительных ведомств.
Ранее президент России Владимир Путин ввел уровень повышенной готовности в регионах Центрального и Южного Федеральных округов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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