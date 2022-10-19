В Госдуме ответили на вопрос о вывозе жителей из новых российских субъектов

Вывоз жителей из новых регионов России, кроме Херсонской области, не планируется. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, сообщил ТАСС.

Власти Херсона считают, что военное положение упростит решение боевых задач

Водолацкий заверил, что введение военного положения в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях не отразится на перемещении граждан внутри страны. Он отметил, что режим военного положения в новых российских субъектах предполагает усиленный режим работы всех силовых и правоохранительных ведомств.

Ранее президент России Владимир Путин ввел уровень повышенной готовности в регионах Центрального и Южного Федеральных округов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Водолацкий
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияВоенное ПоложениеВиктор Водолацкий
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