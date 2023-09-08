Депутат Госдумы оценил шансы на принятие закона о 13-й пенсии

Депутат Думы Николай Земцов оценил вероятность его принятия. По его словам, тот уровень, который представляет автор инициативы, вице-спикер от партии ЛДПР Борис Чернышов, позволяет предполагать, что вероятность принятия этого закона весьма высока.

«Тем более сделан публично, поэтому и по всем этим признакам у него есть все шансы пройти», — отметил парламентарий. Также Земцов заявил, что необходимо повысить пенсию, которая у некоторых групп пожилых людей «позорно маленькая» и не позволяет вести обычную жизнь.

Депутат также указал, что в области пенсионного обеспечения еще много работы.

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту Чернышева, выплата будет произведена в таком же размере, что и регулярно получаемая гражданами пенсия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

