Депутат Госдумы оценил шансы на принятие закона о 13-й пенсии
В Госдуму внесен проект закона о выплате 13-й пенсию ко дню рождения, сообщает телеканал «360».
Депутат Думы Николай Земцов оценил вероятность его принятия. По его словам, тот уровень, который представляет автор инициативы, вице-спикер от партии ЛДПР Борис Чернышов, позволяет предполагать, что вероятность принятия этого закона весьма высока.
«Тем более сделан публично, поэтому и по всем этим признакам у него есть все шансы пройти», — отметил парламентарий. Также Земцов заявил, что необходимо повысить пенсию, которая у некоторых групп пожилых людей «позорно маленькая» и не позволяет вести обычную жизнь.
Депутат также указал, что в области пенсионного обеспечения еще много работы.
Согласно внесенному в Госдуму законопроекту Чернышева, выплата будет произведена в таком же размере, что и регулярно получаемая гражданами пенсия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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